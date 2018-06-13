Скандальный Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Путина и ЧМ-2018

Внимание всех мировых средств массовой информации приковано к Чемпионату мира по футболу, который начнется совсем скоро и будет проходить на территории Российской Федерации. Сатирический журнал Charlie Hebdo, который издается во Франции, тоже следит за приближением ЧМ-2018 — это следует из обложки очередного номера скандально известного издания.
На обложке, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, изображена карикатура с российским лидером Владимиром Путиным, сидящим верхом на танке, дуло которого направлено на футболиста в воротах. "Мундиаль в России: Трагикомедия в потемкинской деревне" — так назвали ЧМ-2018 редакторы Charlie Hebdo.
Чемпионат мира по футболу, как необходимо отметить, впервые проводится на территории РФ. Более того — это первое футбольное мероприятие такого масштаба, которое проводится в Восточной Европе. В общем, неудивительно, что ЧМ-2018 активно переплетается с политикой.
Политологи уверены, что Россия будет использовать чемпионат для того, чтобы усилить свою машину пропаганды. Именно поэтому многим западным политикам не рекомендуется посещать грядущий чемпионат. Он, напомним, начнется четырнадцатого июня и завершится пятнадцатого июля.
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