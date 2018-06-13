Цензура и запреты в США: руководитель USA Really рассказал о приеме в Вашингтоне

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Глава USA Really (ориентированный на англоязычную аудиторию проект Федерального агентства новостей) Александр Малькевич рассказал о причинах угрозы срыва, которая нависла над круглым столом "Фейковые новости в эпоху цифровых технологий и их влияние на бизнес-процессы и экономику".

Круглый стол, как сообщает ФАН, должен состояться пятнадцатого июня в Вашингтоне, однако последние события свидетельствуют о возможном срыве мероприятия.

"Когда я посетил бизнес-центр, где должно пройти мероприятие, чтобы оплатить аренду, то столкнулся с какой-то очень странной суетой. Мне, в частности, сказали, что не могут предоставить нам офис. Мероприятие, соответственно, отменено. И это при том, что свое участие подтвердили два с лишним десятка тысяч людей. Блогеры, политологи, специалисты из других сфер, а также просто энтузиасты, неравнодушные к проблеме fake news — руководителям бизнес-центра, из-за которых все пришлось отменить, плевать на всех этих людей", — говорит Малькевич.

При этом, Малькевичу так и не объяснили причину отказа. Только один из менеджеров, с которыми имел дело руководитель USA Really, обронил что-то вроде: "Мы не хотим связываться с политикой". В целом ситуация говорит о тотальной цензуре, которая установилась в Соединенных Штатах Америки — уверен Малькевич.