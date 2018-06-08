Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

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Саммит "Большой семерки", который стартует в Канаде, проходит на фоне глубочайшего кризиса в отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки, поэтому эксперты заговорили о глобальных изменениях, которыми может обернуться встреча.

Президент США Дональд Трамп, как полагают европейские политологи, будет действовать исходя из позиций "прямого антагониста", поэтому саммит G7, как ожидается, будет проходить довольно напряженно.

"Лидерам ЕС и Трампу предстоит решать очень противоречивые вопросы — тут и ядерная сделка с Ираном, и политика, касающаяся свободной торговли, и климатические вопросы, и темы, связанные с Россией. Те же, например, поставки газа. Все это требует взвешенного подхода и готовности к компромиссам", — цитирует американиста Владимира Васильева из Института США и Канады РАН информационный ресурс politexpert.net.

Главная интрига, которую Васильев видит на старте саммита — это отношение участников G7 к ситуации в Италии, где хотят ослабить действующие против Российской Федерации санкции.

Плюс, на саммите может наметиться заметный раскол между Европой и США — этот раскол, по словам Васильева, приведет к значительным изменениям в геополитике.