Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.
Отмечается, что встреча, тем не менее, еще не согласована.
«Австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Но, хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», — заявил представитель Белого дома.
Ранее СМИ сообщили, что Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с предложением организовать переговоры между лидерами России и США в Вене.
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