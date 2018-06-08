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Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Пятница, 08 Июня 2018 08:21
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Фото из открытых источников

Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

 

Отмечается, что встреча, тем не менее, еще не согласована.

 

«Австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Но, хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», — заявил представитель Белого дома.

 

Ранее СМИ сообщили, что Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с предложением организовать переговоры между лидерами России и США в Вене.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Путин Трамп
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