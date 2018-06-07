Прямая линия с Путиным 2018: Президент рассказал о своем преемнике

В ходе проходящей сегодня прямой линии с Владимиром Путиным стало известно, кто станет преемником нынешнего президента России.
Как сообщил Владимир Путин, у него преемника.
"Главу государства определяет российский народ" - подчеркнул Владимир Владимирович.
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Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!
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