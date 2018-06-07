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Прямая линия с Путиным 2018: Президент рассказал о своем преемнике

Четверг, 07 Июня 2018 16:23
Прямая линия с Путиным 2018: Президент рассказал о своем преемнике Фото из открытых источников

В ходе проходящей сегодня прямой линии с Владимиром Путиным стало известно, кто станет преемником нынешнего президента России.

 

Как сообщил Владимир Путин, у него преемника. 

 

"Главу государства определяет российский народ" - подчеркнул Владимир Владимирович.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости
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