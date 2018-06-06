Джабаров объяснил превосходство РФ над Украиной на Азовском море

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Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления украинских пограничников, согласно которым Россия установила тотальное превосходство в акватории Азовского моря.

Накануне, напомним, в эфире украинского телевидения появился Олег Слободян, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины. По его словам, катера, которые используют пограничники Украины для осуществления патрулирования в Азовском море, устарели по всем параметрам, поэтому в данный момент превосходство на Азове принадлежит России.

Комментируя слухи о якобы усиливающемся противостоянии между Украиной и Россией, наблюдаемом в Азовском море, Джабаров отметил, что никакого противостояния на самом деле нет, потому что Россия не рассматривает Украину в качестве противника. А вот украинцы почему-то считают иначе.

"Тот факт, что мы сосредоточили в Азовском море довольно значительные силы, объясняется очень просто — сейчас слышатся постоянные угрозы взорвать только что построенный Крымский мост. Кроме того, в Азовском море то и дело захватываются российские суда. Вот и все. Есть угрозы и есть, соответственно, ответные действия", — цитирует сайт politexpert.net Джабарова.