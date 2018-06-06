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Джабаров объяснил превосходство РФ над Украиной на Азовском море

Среда, 06 Июня 2018 14:21
Джабаров объяснил превосходство РФ над Украиной на Азовском море Фото из открытых источников

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления украинских пограничников, согласно которым Россия установила тотальное превосходство в акватории Азовского моря.

 

Накануне, напомним, в эфире украинского телевидения появился Олег Слободян, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины. По его словам, катера, которые используют пограничники Украины для осуществления патрулирования в Азовском море, устарели по всем параметрам, поэтому в данный момент превосходство на Азове принадлежит России.

 

Комментируя слухи о якобы усиливающемся противостоянии между Украиной и Россией, наблюдаемом в Азовском море, Джабаров отметил, что никакого противостояния на самом деле нет, потому что Россия не рассматривает Украину в качестве противника. А вот украинцы почему-то считают иначе.

 

"Тот факт, что мы сосредоточили в Азовском море довольно значительные силы, объясняется очень просто — сейчас слышатся постоянные угрозы взорвать только что построенный Крымский мост. Кроме того, в Азовском море то и дело захватываются российские суда. Вот и все. Есть угрозы и есть, соответственно, ответные действия", — цитирует сайт politexpert.net Джабарова.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Азовское море
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