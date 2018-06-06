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Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Среда, 06 Июня 2018 12:38
Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве Фото из открытых источников

Сегодня в Туве пройдет встреча начальников военных ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств, в которой примут участие министры обороны РФ, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Армении — сообщает сайт politexpert.net

 

В качестве почетного гостя на заседание пригласили главу минобороны Монголии. Председателем встречи станет Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации.

 

По некоторым данным, во встрече могли принять участие и делегаты из Украины, однако тут нет сколько-нибудь однозначной информации — Киев, напомним, объявил о выходе из СМО СНГ, однако объявил лишь на словах. Ситуацию прокомментировал Сергей Хатылев, экс-глава зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.

 

"По факту Украина все еще присутствует в Совете министров обороны СНГ. Хотя в Киеве и говорят об обратном. Но это нормально, как для Украины — киевские власти постоянно говорят одно, но делают другое. А получается в итоге вообще что-то третье. Но вне зависимости от участия Украины во встрече, украинский вопрос все равно будет обсуждаться, так как ситуация на Донбассе серьезная", — отмечает Хатылев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости снг
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