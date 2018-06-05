Россия показала Европе и Китаю пример эффективного ответа Вашингтону

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Одобренные президентом Российской Федерации контрсанкции, которыми наша страна ответила на антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки, могут рассматриваться в качестве по-настоящему уникального прецедента — ни одна из стран, как отмечает Владимир Васильев из Института США и Канады, не осмеливалась на подобное.

"До этого дня не было такого, чтобы какая-то из стран мира вводила санкции против Вашингтона на уровне государства. То есть, это уникальная ситуация. Только у Москвы хватило смелости на такой шаг", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Согласно трактовке, которую дают сами же американцы, санкции — это война, осуществляемая в экономической плоскости. То есть, российские контрсанкции могут быть расценены как объявление войны. И если бы не колоссальная военная мощь России, Вашингтон бы уже пошел на силовое решение проблемы.

Закон о контрсанкциях — это, по словам Васильева, довольно взвешенный ответ на экономическую агрессию США, направленную против России. Хотя бы потому, что ограничения не будут распространяться на товары, жизненно необходимые населению РФ. Европе и Китаю, как отмечает Васильев, стоит задуматься о том, чтобы перенять этот российский опыт.