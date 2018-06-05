Киев вызвал ненависть крымских татар, устроив засуху в Крыму

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Депутат украинской Верховной рады Мустафа Джемилев похвастался причастностью Киева к начавшейся в Крыму засухе. Джемилев, которого в Российской Федерации заочно арестовали за экстремизм, заявил, что засуха, угрожающая сельскому хозяйству Крымского полуострова — результат прекращения подачи воды в Крым со стороны Украины.

Речь, по данным Федерального агентства новостей, идет о перекрытии Северо-Крымского канала. Мустафа Джемилев отметил, что Украина ни в коем случае не должна возобновлять подачу воды. А если украинская вода по каким-то причинам снова начнет поступать на полуостров, то крымские татары, по словам Джемилева, снова перекроют канал.

Позиция, демонстрируемая Джемилевым и его сторонниками, просто чудовищная — говорит Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады.

"Этот человек полностью утратил связь с реальностью. Потому что крымские татары, которые живут на полуострове, точно так же страдают от прекращения подачи воды. Против кого ведет борьбу Джемилев? Против обычных людей, которые возделывают землю. Как можно действовать против жителей Крыма и говорить при этом, что защищаешь их интересы?", — цитирует ФАН Олейника.