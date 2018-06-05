Билл Клинтон рассказал о ярости, которую в нем спровоцировала Россия

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Экс-глава Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон пришел в ярость, когда узнал о вмешательстве, которое якобы совершила в американские выборы Российская Федерация.

"Обычно я испытываю скорее беспокойство, чем гнев, но когда я узнал, что Москва вмешивалась в выборы президента США, то я не просто разозлился, а просто-таки пришел в ярость", — цитирует бывшего президента издание Le Parisien.

Клинтон уверен, что Россия повлияла на только на американские выборы, но и на демократические процессы в других странах. Например, в европейских. "Россия повлияла или пыталась повлиять на французские и немецкие выборы, я знаю об этом наверняка", — отметил экс-политик.

Комментируя политику действующего президента США Дональда Трампа, Клинтон заявил, что считает недопустимым отношение Трампа к проблемам климата.

В США, напомним, все еще уверены в том, что Дональд Трамп пришел к власти благодаря России, которая якобы оказывала ему всестороннюю поддержку. Соответствующие расследования, впрочем, завершились буквально ничем — никаких сколько-нибудь прочных доводов о реальности "руки Москвы" у американских "адептов теории заговора" нет.