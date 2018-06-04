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"У его ребенка паспорт РФ": Кафельников об украинце, предложившем «душить» за русский

Понедельник, 04 Июня 2018 12:53
&quot;У его ребенка паспорт РФ&quot;: Кафельников об украинце, предложившем «душить» за русский Фото из открытых источников

Желание "душить" русскоязычных людей, озвученное украинским теннисистом Сергеем Стаховским, было, вероятнее всего, просто неудачной шуткой — считает Евгений Кафельников, коллега Стаховского из РФ. "Маразм, тем не менее, крепчает", — цитирует Кафельникова Федеральное агентство новостей.

 

Евгений Кафельников, если что, никогда не встречался с Сергеем Стаховским на теннисном корте, так как принадлежит к "другому поколению", однако в стороне от этой ситуации российский спортсмен остаться не смог.

 

"По моей информации, у ребенка Стаховского российский паспорт. То есть, это о чем-то говорит. Я думаю, что это просто плохая шутка. Но я, конечно, поинтересуюсь у своих украинских друзей, как они относятся к подобным заявлениям", — отметил Кафельников, в данный момент занимающий пост вице-президента Федерации тенниса РФ.

 

Свою "шутку" Стаховский, напомним, отпустил во время интервью для одного из украинских тв-каналов — теннисист сказал, что у него есть "немедленное предубеждение" к русскоязычным. "Так бы сразу и задушил, когда слышу русскую речь", — заявил Стаховский. При этом, украинец сразу же добавил, что это шутка. Стоит также отметить, что украинский теннисист сам разговаривает на русском.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Русский язык
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