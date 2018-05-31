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Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию

Четверг, 31 Мая 2018 16:32
Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию.

 

"Будем вам очень рады", — сказал он на встрече с северокорейским лидером.

 

Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР. Он провел переговоры с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Корейского полуострова и некоторые другие международные вопросы.

 

После Лавров встретился с Ким Чен Ыном. Об этом не сообщалось заранее, подчеркивает РИА Новости.

 

Примечательно, что встреча состоялась на фоне подготовки Пхеньяна к саммиту США — КНДР.

 

В КНДР ценят, что Россия противостоит доминированию США, заявил северокорейский лидер на встрече с Лавровым. Он также поинтересовался, как здоровье "товарища Путина". "Здоровье прекрасное", — ответил министр.

 

Ситуация вокруг Корейского полуострова

 

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

 

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.

 

Позже появилась информация о возврате к подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына.

 

В США прибыл заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он и госсекретарь Майк Помпео обсудили подготовку к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги КНДР Сергей Лавров Ким Чен Ын
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