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Эксперт: Американцы поведут себя неадекватно

Четверг, 31 Мая 2018 12:49
Эксперт: Американцы поведут себя неадекватно Фото из открытых источников

Первое за последнее полугодие заседание Совета Россия - НАТО будет посвящено обсуждению украинского кризиса, а также сопутствующим вопросам. Оценивая перспективы мероприятия, эксперты предполагают, что Соединенные Штаты Америки "поведут себя неадекватно" — сообщает информационный ресурс politexpert.net.

 

"Совет РФ - НАТО анонсировался уже давно, но финальная дата появилась только сейчас, поэтому теперь мы, конечно, можем оценивать перспективы заседания более конкретно. Ситуация на Украине, минские договоренности и все связанные вопросы — все это будет обсуждаться на заседании", — говорит Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск.

 

Эксперт уверен, что позиция США будет далекой от конструктивной — американцы наверняка будут акцентировать внимание на выводах комиссии, которая расследовала причины катастрофы рейса MH-17, а также обязательно вспомнят дело Скрипалей и прочие подобные дела.

 

"Скорее всего, заседание Совета Россия - НАТО ничего не даст, то есть, сложная ситуация в отношениях РФ и США никуда не денется. Просто потому, что в Вашингтоне заинтересованы в сохранении конфронтации. То есть, возлагать на грядущее мероприятие какие-то надежды не стоит", — говорит Хатылев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США
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