Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией

Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией

Четверг, 31 Мая 2018 08:23
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения.

 

Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

 

Для того, чтобы улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, российским властям необходимо принять конкретные шаги для решения накопившихся обеспокоенностей, отмечается в заявлении ведомства.

 

«Они [Помпео и Лавров] обсудили проблемы и вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями, а также ситуацию на Украине и в Сирии. Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, это произойдет только если Россия продемонстрирует, что она готова принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США», — говорится в заявлении.

 

Также Газета.ру отмечает, что это была первая беседа Помпео с главой российского МИДа с момента вступления госсекретаря в должность.

 

Ранее в МИДе России сообщили, что разговор Помпео и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Никакой "исторической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не будет. В США несколько поторопились выпускать памятную монету, посвященную этому событию с изображением гордо реющего президентского самолета. Никто никуда не…
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Сегодня становится совершенно ясно, что и нелепое "дело Скрипалей", и совершенно безумные обвинения России в "поддержке химических атак в Сирии" были лишь "пробой пера", а, скорее - чем-то вроде артиллеристской…
НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" Очередное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО ознаменовалось целым каскадом антироссийских выпадов и обвинений - одно абсурднее другого. В принципе, ожидать чего-либо иного от такой "дружественной" нашей стране организации, как Североатлантический Альянс…
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... Как и предполагалось ранее, антироссийская истерия по поводу якобы причастности нашей страны к катастрофе с малайзийским "Боингом" рейса MH17 на востоке Украины летом 2014 года, продолжает нарастать пугающими темпами. К…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.