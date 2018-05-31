Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными

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КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Как отметил министр, Россия не считает вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, но готова выступать за конкретные договоренности по корейскому урегулированию, которые будут отвечать интересам всех сторон, сообщает РИА Новости.

"Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учетом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс", — сказал Лавров.

"Но когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету безопасности поддерживать те или иные начинания, конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР", — добавил министр.Лавров отметил, что Москва приветствует контакты между США и КНДР, а также между Пхеньяном и Сеулом, и призвал все стороны корейского урегулирования не допустить срыва переговоров.

В то же время глава МИД призвал не подгонять переговорный процесс. "Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема", — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что потребуется много "времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии".

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.

Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.