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Украина «выжала» из Бабченко все, что могла, и устранила - эксперт

Среда, 30 Мая 2018 12:47
Украина «выжала» из Бабченко все, что могла, и устранила - эксперт Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины может иметь отношение к убийству журналиста Аркадия Бабченко — считает Франц Клинцевич, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 

Двадцать девятого мая, напомним, в столице Украины был убит гражданин РФ Аркадий Бабченко, который в качестве журналиста сотрудничал с украинскими средствами массовой информации. Неизвестный убийца несколько раз выстрелил в Бабченко, когда тот открывал дверь своей квартиры. Супруга Аркадия вызвала скорую, однако врачи были бессильны — раненый журналист умер по пути в госпиталь.

 

Правоохранители Киева инициировали дело по статье "умышленное убийство" и осуществляют меры, направленные на поиск киллера. Последний уже обзавелся фотороботом, составленным со слов свидетелей.

 

"Очевидно, что смерть Бабченко была выгодной для киевских властей, которые сначала "выжали" из этого журналиста все, что могли, а затем решили физически устранить его. Бабченко относился к категории людей, которые знали об истинном положении дел на Украине, поэтому мысли о причастности СБУ напрашиваются сами собой", — цитирует Клинцевича сайт politexpert.net

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
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