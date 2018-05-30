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США назвали сроки окончания антироссийских санкций

Среда, 30 Мая 2018 08:10
США назвали сроки окончания антироссийских санкций Фото из открытых источников

США сохранят введенные в отношении России санкции в контексте ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения РФ с Крымом, пока Москва не выведет "российские силы" из Донбасса, а контроль над полуостровом не перейдет Киеву.

 

Об этом во вторник заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на первом в этом году заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

 

"Пока Россия не вернет Крымский полуостров под украинский контроль, санкции США, относящиеся к вторжению в Крым, продолжат действовать. И пока Россия не выведет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять свои минские обязательства, наши санкции, введенные в ответ на ее действия в восточной части страны, сохранятся", - сказала дипломат. По ее словам, "Соединенные Штаты в тесном партнерстве с Францией, Германией и Украиной работали над способами вернуть мир на восток Украины". "Тем не менее, Россия отказалась от реального сотрудничества и наши попытки застопорились, начиная с января", - утверждала она.

 

Хейли в очередной раз повторила позицию вашингтонской администрации, согласно которой ополчение провозглашенных республик якобы подчиняется российским военным, которые не только снабжают их техникой, но "и сражаются вместе с ними". Ничем не подкрепляя свои слова, она говорила о "тысячах танков, бронемашин и тяжелой артиллерии" на юго-востоке Украины. По версии постпреда США, РФ нарушала свои обещания касательно перемирий в зоне конфликта, "разрешая, если не давая указания своим силам задерживать, угрожать и даже стрелять по [международным] наблюдателям, по их машинам, камерам и дронам". Дипломат также заявила, что данный конфликт нельзя считать замороженным, в мае ситуация ухудшилась, стало расти число погибших среди мирного населения.

 

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

 

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости санкции
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