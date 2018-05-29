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Ситуация на Украине повернула Германию к России

Вторник, 29 Мая 2018 13:29
Ситуация на Украине повернула Германию к России Фото из открытых источников

Европейскому союзу нужно возобновить сотрудничество с Российской Федерацией, так как иначе просто невозможно разрешить целый набор международных споров. Такое заявление сделал накануне Томас Опперман, член немецкой Социал-демократической партии и вице-президент бундестага.

 

Опперман опубликовал статью в издании Frankfurter Allgemeine, в которой отметил, что возвращение к нормальному диалогу между Москвой и Берлином — это единственный способ остановить кровопролитие на Украине, а также активизировать послевоенное устройство Сирии. Плюс, диалог РФ и Германии будет способствовать общей стабильности на Ближнем Востоке.

 

Слова Оппермана прокомментировал Юрий Почта, профессор РУДН. Эксперт уверен, что геополитический разворот Германии происходит по многим причинам, но основная из них — это "токсичность", которую все в большей степени генерирует Киев.

 

"Украина так и не стала европейским государством, поэтому в ЕС уже всем очевидно, что этот проект не стоит испорченных отношений с Россией. А наладить отношения с Россией Европе просто необходимо, потому что именно от нашей страны зависит мир на Ближнем Востоке, без которого ЕС не сможет преодолеть миграционный кризис", — цитирует Почту федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Германия
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