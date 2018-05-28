США довели Европу до "крайней черты" в вопросе сближения с Россией

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Заявление о "ненадежности" Соединенных Штатов Америки, сделанное австрийским канцлером Себастьяном Курцем, может рассматриваться в качестве реверанса в сторону Российской Федерации — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO.

"Курц, как представитель "мягкого" крыла евроскептиков, олицетворяет собой настроения, которые становятся все более распространенными. Канцлер Австрии не выступает против Европейского союза в целом, однако последовательно критикует отдельные линии политики ЕС. В частности — монетарную политику, миграционные аспекты политики Брюсселя, а также другие наболевшие вопросы. В том числе и санкции против РФ. Евроскептики еще с 2014-го года говорят о том, что европейские санкции против Москвы нужно смягчить", — приводит слова Бышока федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Аналитик уверен, что такие действия США, как торговая война с ЕС, санкции против РФ и выход из сделки с Ираном, подталкивают Европу к сближению с Россией.

"У Евросоюза просто не остается иных вариантов — сближение с Россией выглядит в сложившихся условиях совершенно логичным и естественным", — добавляет Бышок.