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В Кремле прокомментировали планы Киева «противостоять» России в Азовском море

Понедельник, 28 Мая 2018 13:41
В Кремле прокомментировали планы Киева «противостоять» России в Азовском море Фото из открытых источников

Очередную "гибридную угрозу" со стороны России усмотрели в Киеве, где на этот раз обратили внимание на Азовское море — "коварная рука Москвы", как уверены украинские власти, теперь тянется к Незалежной именно оттуда.

 

Для того, чтобы обезопасить Украину — заявил замначальника украинского министерства обороны, адмирал запаса Игорь Кабаненко — необходимо патрулировать побережье Азовского моря. Это, по словам Кабаненко, позволит защитить прибрежную зону от вторжения со стороны РФ.

 

Заявления, доносящиеся из Киева, уже были прокомментированы в Кремле. Своим видением ситуации, в частности, поделился Юрий Швыткин, зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне.

 

"У страха, как говорится, глаза велики. РФ не предпринимает никаких действий, которые бы хоть как-то противоречили международным правовым нормам. Соответственно, любые учения, осуществляемые нашими Вооруженными силами, полностью укладываются в положения международного права", — цитирует Швыткина Федеральное агентство новостей.

 

Слова украинских официальных лиц об агрессии со стороны РФ в Азовском море — очередная попытка навесить на Россию ярлык "агрессора" — добавил Швыткин.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Азовское море
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