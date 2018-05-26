Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

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Известный истринский сыровар Олег Сирота в личном блоге в ВК поздравил с назначением Дмитрия Патрушева, занявшего пост министра сельского хозяйства, и Дениса Мантурова, который продолжит свою деятельность в качестве министра промышленности и торговли.

Фермер отметил, что рад этим назначениям, добавив, что именно Россельхозбанк, которым до недавнего времени руководил Патрушев, является главным кредитором сельского хозяйства страны.

А сам, Дмитрий Патрушев, неоднократно помогал в проведении фермерских фестивалей "Свое", направленных на решение основной проблемы фермерских хозяйств - сбыта.

По мнению сыровара, новый глава минсельхоза, хорошо знакомый с экономикой отрасли и, зная ее слабые и сильные стороны, сможет стабилизировать рынок сельхозпродукции.

Олег Сирота отмечает, что от открывающихся возможностей у него захватывает дух и сознается, что не угадал, кто станет главой министерства в фермерском тотализаторе, проиграв козу.