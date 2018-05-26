Суббота 26 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

Суббота, 26 Мая 2018 09:45
Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства Фото из открытых источников

Известный истринский сыровар Олег Сирота в личном блоге в ВК поздравил с назначением Дмитрия Патрушева, занявшего пост министра сельского хозяйства, и Дениса Мантурова, который продолжит свою деятельность в качестве министра промышленности и торговли.

 

Фермер отметил, что рад этим назначениям, добавив, что именно Россельхозбанк, которым до недавнего времени руководил Патрушев, является главным кредитором сельского хозяйства страны.

 

А сам, Дмитрий Патрушев, неоднократно помогал в проведении фермерских фестивалей "Свое", направленных на решение   основной проблемы фермерских хозяйств - сбыта.

 

По мнению сыровара, новый глава минсельхоза, хорошо знакомый с экономикой отрасли и, зная ее слабые и сильные стороны, сможет стабилизировать рынок сельхозпродукции.

 

Олег Сирота отмечает, что от открывающихся возможностей у него захватывает дух и сознается, что не угадал, кто станет главой министерства в фермерском тотализаторе, проиграв козу.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика
Главное за сутки
Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную линию». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума, передает Лента.ру. «Мало того, что НАТО подошло…
Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской…
Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" В Минобороны ознакомились с докладом Bellingcat о трагедии с Boeing на востоке Украины в 2014 году и увидели в тексте "почерк СБУ". В министерстве усомнились в достоверности данных, изложенных в…

Читайте также
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома Американские "дипломаты", в который уже раз грубо нарушая все общепринятые правила и стандарты международных отношений, пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела России, ведя себя так, словно бы она является не…
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Никакой "исторической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не будет. В США несколько поторопились выпускать памятную монету, посвященную этому событию с изображением гордо реющего президентского самолета. Никто никуда не…
Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Как быстро меняется мировоззрение в зависимости от того по какую сторону баррикад находится человек. Первые десять дней после победы так называемой «бархатной революции» в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян…
"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты "Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников -…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.

Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.