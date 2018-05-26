Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ"

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В Минобороны ознакомились с докладом Bellingcat о трагедии с Boeing на востоке Украины в 2014 году и увидели в тексте "почерк СБУ".

В министерстве усомнились в достоверности данных, изложенных в докладе. В частности, в ведомстве указали, что "удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основываются на имитации радиоперехвата разговора неустановленных лиц, который Служба безопасности Украины опубликовала еще на следующий день после катастрофы".

При этом в Минобороны добавили, что упомянутые в докладе офицеры давно уволены с военной службы и о роде их занятий вне вооруженных сил не известно. Другие "улики" в ведомстве сочли не выдерживающими никакой критики, пишет РИА Новости.

"Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ. За подобными "доказательствами" даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины", — сообщают в Минобороны.

Крушение MH17

Ранее международная следственная группа (JIT) поделилась промежуточными результатами расследования трагедии с MH17. По заявлению JIT, причиной крушения Boeing стал залп из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил из Курска. Россия не согласна с этими заявлениями.

Семнадцатого июля 2014 года Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, однако разбился на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Обе стороны внутриукраинского вооруженного конфликта отрицают свою причастность к трагедии, обвиняя противника.