Пятница 25 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

Пятница, 25 Мая 2018 08:19
Олег Дерипаска покинул совет директоров &quot;Русала&quot; Фото из открытых источников

Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании.

 

В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает РИА Новости.

 

Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

 

Уход топ-менеджеров "Русала"

 

Двадцать третьего мая ушла в отставку генеральный директор "Русала" Александра Бурико. Исполняющим обязанности главы компании назначили Евгения Никитина.

 

Также заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, президент "Русала".

 

Это решение вступает в силу 28 июня. Они, как отмечается, "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

 

Санкции против "Русала"

 

В начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

 

Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.

 

После этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков. Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов.

 

Позднее в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании обязаны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом.

 

В конце апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Олег Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" по вопросу расторжения акционерного соглашения.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги санкции РУСАЛ
Главное за сутки
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом…
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также…
Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании. В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает…

Читайте также
"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты "Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников -…
Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Как быстро меняется мировоззрение в зависимости от того по какую сторону баррикад находится человек. Первые десять дней после победы так называемой «бархатной революции» в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян…
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома Американские "дипломаты", в который уже раз грубо нарушая все общепринятые правила и стандарты международных отношений, пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела России, ведя себя так, словно бы она является не…
Олег Сенцов и либералы России: зеркало позора Олег Сенцов и либералы России: зеркало позора Российская "либеральная интеллигенция" снова явила свое истинное лицо - и, как обычно. в подобных случаях, во всем его невероятном уродстве. На сей раз объектом пламенной любви и предметом защиты для…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.