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СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время

Пятница, 25 Мая 2018 08:07
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Фото из открытых источников

Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом формате, передает агентство «Ренхап».

 

«Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате», — цитирует агентство заявление Ким Ке Гвана.

 

Чиновник отметил, что отмена саммита в одностороннем порядке заставила северокорейские власти оценить, приложили ли они все необходимые усилия для налаживания отношений с Соединенными Штатами, сообщает Газета.ру.

 

«Наше стремление сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможность США [пересмотреть свое решение]», — заключил Ким Ке Гван.

 

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Согласно официальной позиции Белого дома, это решение было принято из-за того, что власти Северной Кореи вели агрессивную политическую риторику.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги КНДР США
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