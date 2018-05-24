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Эксперт: Европа опасается вторичных санкций США

Четверг, 24 Мая 2018 14:06
Эксперт: Европа опасается вторичных санкций США Фото из открытых источников

Европейские компании, которые в большом количестве работают в Иране, будут вынуждены покинуть страну после того, как против нее начали действовать новые американские санкции. Об этом, по данным портала politexpert.net, сказала накануне канцлер Германии Ангела Меркель.

 

Немецкий канцлер сделала это заявление в рамках переговоров с Ли Кэцяном, главой Государственного совета Китайской Народной Республики. Тем самым Меркель лишь в очередной раз продемонстрировала настроения, установившиеся у европейских элит в связи с американскими санкциями против Ирана.

 

"Цели, которые преследует Вашингтон в экономической и политической плоскостях, не очень-то совпадают с интересами европейцев. Руководство США, впрочем, не обращает на возмущения своих европейских партнеров никакого внимания — Трамп действует исключительно в интересах США", — говорит Алексей Фененко из журнала "Международные процессы".

 

Европа, по словам Фененко, всерьез опасается так называемых вторичных санкций США — то есть, санкций, которые затронут компании из ЕС, работающие в Иране. Однако сделать европейцы ничего не могут, так как слишком сильно зависят от Штатов. В общем, европейским политикам только и остается, что разводить громкую, но ничем не подкрепленную риторику.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции
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