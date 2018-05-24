Прямая линия с Путиным 2018: Песков назвал дату проведения

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Прямая линия с президентом, которая каждый год проводится в Российской Федерации, в этом году состоится до того, как стартует Чемпионат мира по футболу. Соответствующее заявление сделал сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков, как сообщает информационный портал inforeactor.ru, заявил, что в 2018 году такое традиционное мероприятие, как прямая линия с президентом, будет проведено снова. Глава России будет отвечать на вопросы граждан в полюбившемся многим формате, однако на этот раз действо будет дополнено некоторыми инновациями.

"Владимир Путин проведет прямую линию до того, как в России начнется Чемпионат мира по футболу", — сказал Песков. Точную дату прямой линии с президентом, как видим, Песков не назвал, однако если учесть тот факт, что ЧМ-2018 стартует четырнадцатого июня (и продлится, если что, до пятнадцатого июля), то времени для проведения прямой линии остается не так уж и много.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на этот раз прямая линия будет проводиться с определенными инновациями — это, в частности, новшества как технического плана, так и содержательного. В общем, мероприятие обещает быть даже более интересным, чем обычно.