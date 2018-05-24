Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль

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Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже).

Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".

При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст был переводом с английского, и оригинал составил носитель языка.

"Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.

Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль.

По его словам, это нужно для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".

До тех пор у дипломатов есть основания "подозревать обратное". Представитель посольства добавил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.

Мнение Виктории Скрипаль

Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль полагает, что видеообращение могло быть записано под давлением. Об этом РИА Новости сообщил ее супруг Арсений Елифантьев.

"Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По ее словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", — сказал он.

Видеообращение

В видеообращении для агентства Рейтер Скрипаль сказала, что намерена вернуться в Россию. Кроме того, она упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство, однако отметила, что сейчас не хочет прибегать к его услугам.

При этом Юлия Скрипаль предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.

Постановочный характер

Как, в свою очередь, отметил депутат Леонид Слуцкий, видеообращение может носить постановочный характер.

По его мнению, цель этого ролика — скрыть правду о произошедшем в Солсбери.

"Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы. Депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации", — считает Слуцкий.

Он добавил, что видеообращение Юлии оставляет массу вопросов об условиях ее содержания, истинности ее слов и намерений.

"Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением", — подчеркнул депутат.

В заключении Слуцкий добавил, что российская сторона рада видеть Юлию живой и готова оказать необходимое содействие для ее возвращения домой.

Дело Скрипаля

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.

На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.

В середине апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.