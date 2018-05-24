Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍

Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже.
Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу с 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин, сообщает ТАСС.
Вместе с тем объявлено, что с 28 июня совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, а также Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
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