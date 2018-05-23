Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Европа осознала свое место в глобальной торговой войне

Европа осознала свое место в глобальной торговой войне

Среда, 23 Мая 2018 14:35
Европа осознала свое место в глобальной торговой войне Фото из открытых источников

Заявив о фактическом отрицании санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана, министерство иностранных дел Франции сделало гораздо более значительный жест, чем предполагали французские дипломаты — говорит Евгений Осипов, эксперт по Франции из Института всеобщей истории Российской академии наук.

 

МИД Франции, напомним, считает американские санкции против Ирана, затрагивающие интересы европейских компаний, сотрудничающих с Тегераном, лишенными легитимности. Делая такое заявление, Франция, как одна из ведущих держав Европейского союза, выражает в том числе и общеевропейскую позицию.

 

"Европейцы, в отличие от США, не планируют выходить из ядерной сделки по Ирану, что, безусловно, довольно показательный момент сам по себе. Судя по всему, времена, когда Европа безоговорочно следовала политической линии Америки, остаются в прошлом. Впрочем, все это пока лишь риторика, так что Европе предстоит подкрепить свои намерения реальными действиями", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Осипова.

 

Эксперт уверен, что сейчас, когда мир стоит на пороге масштабной торговой войны между США и Китаем, Евросоюзу нужно в срочном порядке определиться со своей позицией в этом противостоянии.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Европа
Главное за сутки
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было. Ранее газета…
Украина вышла из ряда договоров с СНГ Украина вышла из ряда договоров с СНГ Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:…

Читайте также
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Не так давно некоторые западные СМИ принялись усиленно распространять информацию, смысл которой сводился к следующему посылу: "Россия "надорвалась" в развязанной ею гонке вооружений! У нее "огромные проблемы в экономике" и…
Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Кто бы мог подумать, что отказ в визе всего одному немецкому журналисту раздуют в сенсацию? МИД РФ не дал согласия корреспонденту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту на приезд в Россию…
Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Накручивание антироссийской истерии в Великобритании не только не утихает, но и набирает новые обороты. Влиятельное издание The Times, являющееся, в значительной мере, "рупором" той банды, которая гордо именует себя "британским…
"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты "Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников -…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.