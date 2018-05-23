Европа осознала свое место в глобальной торговой войне

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Заявив о фактическом отрицании санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана, министерство иностранных дел Франции сделало гораздо более значительный жест, чем предполагали французские дипломаты — говорит Евгений Осипов, эксперт по Франции из Института всеобщей истории Российской академии наук.

МИД Франции, напомним, считает американские санкции против Ирана, затрагивающие интересы европейских компаний, сотрудничающих с Тегераном, лишенными легитимности. Делая такое заявление, Франция, как одна из ведущих держав Европейского союза, выражает в том числе и общеевропейскую позицию.

"Европейцы, в отличие от США, не планируют выходить из ядерной сделки по Ирану, что, безусловно, довольно показательный момент сам по себе. Судя по всему, времена, когда Европа безоговорочно следовала политической линии Америки, остаются в прошлом. Впрочем, все это пока лишь риторика, так что Европе предстоит подкрепить свои намерения реальными действиями", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Осипова.

Эксперт уверен, что сейчас, когда мир стоит на пороге масштабной торговой войны между США и Китаем, Евросоюзу нужно в срочном порядке определиться со своей позицией в этом противостоянии.