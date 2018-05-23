Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» В Польше открытым текстом послали Украину ... в Россию

В Польше открытым текстом послали Украину ... в Россию

Среда, 23 Мая 2018 13:17
В Польше открытым текстом послали Украину ... в Россию Фото из открытых источников

В Европейском союзе не очень-то рады проблемной и нищей Украине — как бы намекает польское издание Rzeczpospolita, опубликовавшее материал о негативных последствиях выхода Незалежной из СНГ.

 

"Если Украина будет продолжать пытаться выйти из Содружества Независимых Государств и, в частности, расторгнет договор о свободной торговле с другими членами Содружества, то получит в итоге лишь многомиллиардные убытки. Киевская власть прекрасно осознает эту печальную перспективу, поэтому сделает все для того, чтобы выйти из СНГ только на словах", — цитирует польскую газету Федеральное агентство новостей.

 

Поляки абсолютно правы. Убедиться в этом можно, если оценить объем торговли между Украиной и СНГ, который по итогам прошлого года составил шестнадцать миллиардов долларов США. Для украинской экономики это более чем внушительная цифра.

 

"Понятно, что выход из торгового соглашения, которое приносит Украине выгоду, не нужен Киеву. Поэтому заявления о выходе из договора, которые доносятся из украинской столицы, вызывают лишь недоумение. Но тут стоит обратить внимание на другое — польское издание дает Киеву очень четкий сигнал о том, что в ЕС не рады Украине. Они прямо так и говорят — вы попробовали сблизиться с ЕС, но у вас ничего не получилось, поэтому возвращайтесь-ка обратно к России", — говорит Андрей Иванов из Центра стратегического анализа Института инновационного развития.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
Главное за сутки
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было. Ранее газета…
Украина вышла из ряда договоров с СНГ Украина вышла из ряда договоров с СНГ Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:…

Читайте также
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Не так давно некоторые западные СМИ принялись усиленно распространять информацию, смысл которой сводился к следующему посылу: "Россия "надорвалась" в развязанной ею гонке вооружений! У нее "огромные проблемы в экономике" и…
Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Кто бы мог подумать, что отказ в визе всего одному немецкому журналисту раздуют в сенсацию? МИД РФ не дал согласия корреспонденту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту на приезд в Россию…
Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Накручивание антироссийской истерии в Великобритании не только не утихает, но и набирает новые обороты. Влиятельное издание The Times, являющееся, в значительной мере, "рупором" той банды, которая гордо именует себя "британским…
"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты "Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников -…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.