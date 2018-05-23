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В Европейском союзе не очень-то рады проблемной и нищей Украине — как бы намекает польское издание Rzeczpospolita, опубликовавшее материал о негативных последствиях выхода Незалежной из СНГ.

"Если Украина будет продолжать пытаться выйти из Содружества Независимых Государств и, в частности, расторгнет договор о свободной торговле с другими членами Содружества, то получит в итоге лишь многомиллиардные убытки. Киевская власть прекрасно осознает эту печальную перспективу, поэтому сделает все для того, чтобы выйти из СНГ только на словах", — цитирует польскую газету Федеральное агентство новостей.

Поляки абсолютно правы. Убедиться в этом можно, если оценить объем торговли между Украиной и СНГ, который по итогам прошлого года составил шестнадцать миллиардов долларов США. Для украинской экономики это более чем внушительная цифра.

"Понятно, что выход из торгового соглашения, которое приносит Украине выгоду, не нужен Киеву. Поэтому заявления о выходе из договора, которые доносятся из украинской столицы, вызывают лишь недоумение. Но тут стоит обратить внимание на другое — польское издание дает Киеву очень четкий сигнал о том, что в ЕС не рады Украине. Они прямо так и говорят — вы попробовали сблизиться с ЕС, но у вас ничего не получилось, поэтому возвращайтесь-ка обратно к России", — говорит Андрей Иванов из Центра стратегического анализа Института инновационного развития.