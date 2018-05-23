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Мир ради мира: Россия хочет объединиться с США

Среда, 23 Мая 2018 11:27
Мир ради мира: Россия хочет объединиться с США Фото из открытых источников

Напряженность, наблюдаемая в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, не должна быть преградой для совместных проектов, связанных с противодействием террористическим угрозам, которые являются актуальными для всех— говорит Дмитрий Феоктистов, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

 

Россия, по словам Феоктистова, будет сотрудничать с США в борьбе с международным терроризмом. В этой сфере, как особенно подчеркивает представитель Министерства иностранных дел, отмечается несколько меньшее влияние политики, чем в остальных.

 

"Мы заинтересованы в том, чтобы борьба с международным терроризмом оставалась деятельностью, свободной от политических споров. Здесь не место двойным стандартам, потому что из-за действий террористов гибнут люди и за рубежом, и у нас. На кону стоит слишком многое, чтобы отказываться от международного сотрудничества из-за каких-то политических обострений", — отметил Феоктистов.

 

Вчера, двадцать второго мая, в США прибыла делегация из РФ, члены которой намерены провести ряд консультаций по вопросам противодействия терроризму со своими американскими коллегами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости
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