Вторник 22 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла закон о контрсанкциях

Вторник, 22 Мая 2018 16:36
Госдума приняла закон о контрсанкциях Фото из открытых источников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.

 

Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия), сообщает ТАСС.

 

"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ", - говорится в тексте закона.

 

Документ был инициирован группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

 

Изменения ко второму чтению

 

Ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

 

Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Эти компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта норма из законопроекта исключена.

 

Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольными таким государствам или аффилированными с ними.

 

У правительства также останутся полномочия - вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

 

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги санкции
Главное за сутки
Госдума приняла закон о контрсанкциях Госдума приняла закон о контрсанкциях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не…
Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Ядерный полигон, расположенный в северной части Корейской Народной Демократической Республики, станет местом паломничества иностранных журналистов — представители прессы, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, посетят военный объект завтра, если позволят…
В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает введение США дополнительных санкций в отношении России действенной мерой и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на…

Читайте также
"Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война "Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война Широко анонсированный визит американского гауляйтера Украины Курта Волкера на Донбасс состоялся. Собственно говоря, ничего неожиданного он не принес (да и не мог принести) - он просто расставил все точки над…
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Не так давно некоторые западные СМИ принялись усиленно распространять информацию, смысл которой сводился к следующему посылу: "Россия "надорвалась" в развязанной ею гонке вооружений! У нее "огромные проблемы в экономике" и…
Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Кто бы мог подумать, что отказ в визе всего одному немецкому журналисту раздуют в сенсацию? МИД РФ не дал согласия корреспонденту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту на приезд в Россию…
Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Хамский демарш Британских СМИ: русские - преступники, европейцы - предатели! Накручивание антироссийской истерии в Великобритании не только не утихает, но и набирает новые обороты. Влиятельное издание The Times, являющееся, в значительной мере, "рупором" той банды, которая гордо именует себя "британским…
Фото
Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии

Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен дл...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.