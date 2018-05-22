Член Союза писателей России рассказал, в каком случае изменения в РФ возможны

Фото из открытых источников

На сайте «Накануне. RU» была размещена колонка забайкальского писателя Виктора Балдоржиева, озаглавленная как «Перестанем ли участвовать в преступлении?». В ней член Генсовета «Партии Дела» и Союза писателей России выразил сожаление по факту того, что граждане нашей страны не видят перспектив, не понимают, что ситуацию можно изменить к лучшему. Об этом сообщило ИА «Национальные интересы».

Как заявил Виктор Балдоржиев, существующий режим не имеет идеологии и скрывает от людей правду, что изменения к лучшему возможны. Но для этого нашей стране нужна реальная политическая конкуренция. Любой же протест без партии и идеологии, это просто крик в пустоту, который не приведет ни к каким позитивным результатам.

Писатель в качестве позитивного примера привел Ассоциацию «Росспецмаш», которая стремится менять жизнь к лучшему посредством развития несырьевых отраслей РФ, ведущей из которых выступает сельское хозяйство. Московский экономический форум же выступает площадкой, где «люди, меняющие жизнь», могут выстраивать стратегии развития, — сообщил Виктор Балдоржиев.