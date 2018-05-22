Социологи узнали, чего ждут россияне от нового срока Путина

Опрос, произведенный Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, позволил узнать, чего ждут граждане Российской Федерации от нового президентства Владимира Путина.
Согласно данным, которые были представлены сегодня в соответствующем докладе, сорок с лишним процентов граждан РФ надеются, что Путин в рамках своего нового срока обеспечит справедливую заработную плату.
Тридцать шесть процентов респондентов уверены, что государству следует увеличить поддержку населения в сфере медицинской помощи. Каждый третий россиянин надеется на ту или иную материальную помощь со стороны государства, возглавляемого Владимиром Путиным. Подавляющее количество опрошенных (девяносто восемь процентов) считает, что граждане РФ, которые честно отработали свое, должны получать пенсии, позволяющие жить достойно.
В социологическом опросе, как уточняется, поучаствовали четыре тысячи граждан из разных регионов страны. Минимальный возраст респондентов — восемнадцать лет.
Ранее появились результаты опроса, в рамках которого россияне называли основные достижения Путина — это, например, статус "великой державы", которым снова обзавелась Россия.
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