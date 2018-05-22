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Эксперт пообещал Киеву «наказание» за угрозы взорвать Крымский мост

Вторник, 22 Мая 2018 10:48
Эксперт пообещал Киеву «наказание» за угрозы взорвать Крымский мост Фото из открытых источников

Пообещав уничтожить Крымский мост, депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук привлек, как и планировал, внимание к своей персоне, однако вряд ли внимание со стороны российских правоохранительных органов придется ему по вкусу — пишет Федеральное агентство новостей.

 

По данным ФАН, угрозы, генерируемые Мосийчуком и другими националистами, являются уголовными преступлениями, которые должны быть наказаны исходя из действующего законодательства.

 

"У Киева нет возможностей реализовать такие угрозы, но их нельзя оставлять без внимания — все агрессивные заявления будут тщательно зафиксированы компетентными органами, а Мосийчук и подобные ему граждане рано или поздно понесут справедливую ответственность", — комментирует заявление украинского нардепа политолог Игорь Рябов, глава экспертной группы "Крымский проект".

 

Мосийчук, напомним, заявил, что Крымский мост является "объектом вражеской инфраструктуры", который Украина в обязательном порядке обязана уничтожить. "Если бы я возглавлял министерство обороны, то уже лично уничтожил бы мост через Керченский пролив", — отметил Мосийчук, тем самым дав нам возможность представлять гипотетическое действо, в котором депутат "уничтожает мост лично".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
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