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"Проситься в состав РФ" или чем на самом деле Киев может шантажировать МВФ

Понедельник, 21 Мая 2018 12:08
&quot;Проситься в состав РФ&quot; или чем на самом деле Киев может шантажировать МВФ Фото из открытых источников

Украинский нардеп Александр Кирш заявил накануне об угрозах, при помощи которых Киеву необходимо вести диалог с МВФ и Западом в целом — для того, чтобы иностранные кредиторы предоставляли Украине новые транши и не требовали ничего взамен, Киеву, по словам Кирша, нужно шантажировать МВФ гипотетическим дефолтом, который нависает над Незалежной.

 

То есть, речь идет о так называемом "греческом сценарии" — боясь украинского дефолта, Запад должен помогать Украине финансово и не требовать ничего взамен.

 

Вот только пан Кирш явно не учел одно важное обстоятельство — крах украинской экономики, в отличие от краха экономики греческой, не создает никаких угроз для Запада, то есть шантаж по сценарию Кирша будет лишен всякого смысла.

 

"Единственное, чем может шантажировать Запад Украина — это говорить что-то вроде: "Мы разочаровались в Евросоюзе и Западе вообще, поэтому будем сближаться с Российской Федерацией, а в перспективе вообще станем ее субъектом". Но такой вариант, по понятным причинам, в Киеве не рассматривают. А зря, потому что для Запада это был бы реальный удар. С такими угрозами требования Киева действительно были бы выполнены", — поделился мыслями с федеральным бизнес агентством "Экономика сегодня" Василий Колташов, глава Центра политэкономических исследований.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Киев
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