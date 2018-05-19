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В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

Пятница, 18 Мая 2018 14:40
В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу» Фото из открытых источников

Дмитрий Корчинский, лидер украинской политической организации "Братство", назвал Крымский мост "позором для всех жителей Украины". Корчинский, в частности, разочарован тем фактом, что мост был построен мирно, то есть, без диверсий и терактов.

 

"Мост через Керченский пролив стал для России триумфальной аркой, а должен был стать виселицей. На нем должны висеть все причастные к его строительству — не только каждый олигарх и чиновник, но и каждый прораб, участвовавший в стройке", — цитирует украинского радикала Федеральное агентство новостей.

 

Корчинский говорит, что фотография Крымского моста висит у него над кроватью — это нужно для того, чтобы радикал о нем не забыл (видимо у него проблемы с памятью).

 

Комментировать заявления украинских политиков — себя не уважать — отмечает Константин Бахарев, депутат Государственной думы, который раньше был первым вице-спикером Госсовета Крыма.

 

"Не нужно лишний раз пиарить этого маргинального персонажа. Очевидно, что ему нужно к специалистам — тут все признаки тяжелого психиатрического расстройства", — отвечает Бахарев на просьбу прокомментировать заявление радикала.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Крымский мост
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Мост наш! Как строили Крымский мост

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Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.

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