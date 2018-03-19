"Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова

Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента в России были очевидны и беспрецедентны.
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы большую часть работы сфокусировали именно в информационном направлении. Мы понимали, что "накат" Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен, и что начнут говорить, [что голосование прошло] "непрозрачно", что-то еще придумают. Поэтому даже на тех точках, которые были развернуты в посольствах, мы сфокусировались на информационном сопровождении", - сказала дипломат.
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