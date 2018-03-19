"Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова

Анекдот дня

- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?

- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.