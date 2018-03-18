Скандал на выборах в КЧР: полицейский пытался вбросить пачку бюллетеней

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Нарушителя засняла на видео наблюдатель.

Практически каждые выборы в Карачаево-Черкесии превращаются в марафон скандалов и нарушений. Этого голосование не стало исключением. Наблюдатели зафиксировали множество разнообразных нарушений. Чего там только не было: «карусели», запугивание наблюдателей, вбросы…

Особенно ярким примером политического беспредела в республике стал массовый вброс бюллетеней на участке 11 в детском саду по улице Советской. Там прекрасно всё! Начнём с того, что грубейшее нарушение закона сняли на видео. А героем скандального ролика оказался… сотрудник правоохранительных органов.

Дело было вот как: девушка-наблюдатель заметила сотрудника полиции, который вошёл на территорию участка с солидной пачкой избирательных листов. Мужчина, вероятно, и решил проголосовать. Уверенной походкой он направился к урне. Но как только полицейские занес руку с кипой избирательных листов над ящиком, к нему через весь зал бросилась наблюдатель. Девушка громко объявила о вбросе и принялась закрывать урну руками. Тут к наблюдателю подобежала председатель избирательной комиссии. Ловким движением женщина выхватила пачку бюллетеней.

Уполномоченный от партии сразу написал жалобу в ЦИК.

- На место вызвали сотрудников полиции, представителей ЦИКа и следственную группу, - заверила наблюдатель.

Однако бюллетени, которые пытались вбросить, все-таки оказались в урне. Туда их поместили члены комиссии. Они просто не смогли придумать, что делать с этими документами. Стоит отметить, по словам наблюдателей, на бюллетенях были сделаны пометки «недействительны».