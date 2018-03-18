В Черкесске очевидцы сняли на видео вброс бюллетеней

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На кадрах видно, как к урнам подходят молодые люди и пытаются закинуть сразу несколько бюллетеней.

На избирательном участке номер 2 в столице Карачаево-Черкесии наблюдатель снял на видео инцидент с вбросом бланков для голосования в урны.

На кадрах видно, как к урнам подходят молодые люди и пытаются закинуть сразу несколько бюллетеней, несмотря на попытки наблюдателей остановить их.

Участок расположен в школе номер 18 на улице Тихая, 39.