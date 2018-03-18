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В Черкесске очевидцы сняли на видео вброс бюллетеней

Воскресенье, 18 Марта 2018 18:29
В Черкесске очевидцы сняли на видео вброс бюллетеней Фото из открытых источников

На кадрах видно, как к урнам подходят молодые люди и пытаются закинуть сразу несколько бюллетеней.

 

На избирательном участке номер 2 в столице Карачаево-Черкесии наблюдатель снял на видео инцидент с вбросом бланков для голосования в урны. 

 

На кадрах видно, как к урнам подходят молодые люди и пытаются закинуть сразу несколько бюллетеней, несмотря на попытки наблюдателей остановить их. 

 

Участок расположен в школе номер 18 на улице Тихая, 39.

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В Черкесске очевидцы сняли на видео вброс бюллетеней

Ванько Ольга Опубликовано в Политика  

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