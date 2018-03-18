Зарезали барана и охладили водку: как полицейские и члены УИК в Карачаево-Черкесии готовятся отмечать голосование

Выборы 2018 в самом разгаре, а они уже накрывают праздничные столы.
Выборы 2018 в КЧР запомнятся чередой громких скандалов: тут тебе и вбросы, и «карусели», и нападения на журналистов. Однако наблюдатели зафиксировали не только нарушения на избирательных участках, но и подготовку жителей республики к празднованию выборов.
Так, на избирательном участке №139 в Карачаевске члены УИК и полицейские, которые обеспечивают порядок на территории, приготовились отмечать успешное голосование. Они специально зарезали ягненка и охладили шесть бутылок водки.
- Мы так поняли, за праздничный стол готовятся сесть четыре человека, - сообщили наблюдатели. - Наверное, их устроит любой результат голосования. Выборы для народа – всегда праздник!
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