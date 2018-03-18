В Карачаево-Черкесии жителей заставляют голосовать на выборах президента

Фото из открытых источников

В Карачаево-Черкесской Республике возник конфликт между местными жителями, которых принуждают голосовать на выборах президента, и членами УИК.

В Черкесске один из местных жителей пожаловался на то, что члены УИК не оставляют в покое его маму. Диалог мужчины с членами участковой избирательной комиссии попал на видео.

Инцидент произошёл на избирательном участке №22, находящемся на улице Первомайской в столице КЧР. Мужчина настоятельно попросил не тревожить больше его пожилую маму и попросил, чтобы его пожилую маму перестали беспокоить. Как выяснилось, члены УИК несколько раз заявлялись домой к женщине с просьбой проголосовать.

- Мама неоднократно объясняла, что чувствует себя плохо и не будет голосовать! Зачем вы продолжаете принуждать ее к этому? – возмутился мужчина.

Председатель УИК попросила прощения и пообещала, что больше пожилую женщину не потревожат.