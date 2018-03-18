На выборах в Карачаевске попытались задушить журналиста

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15 неизвестных мужчин отобрали у парня камеру и приказали проваливать.

Список нарушений на выборах президента в Карачаево-Черкесской республике продолжает расти. Началось все с того, что наблюдателей отказались пускать на участки и попытались вбросить заполненные бюллетени в урну. К обеду "градус повысился". Сначала неизвестные мужчины пригрозили "пустить по кругу" девушку-фотографа , если она будет продолжать снимать работу членов комиссии, а теперь напали на корреспондента "Кавказ Пост".

- На участке №138 в Карачаевске находилось около 15 посторонних лиц. Я работал в штатном режиме, когда они неожиданно выхватили у меня удостоверение журналиста и силой выволокли из помещения, - едва придя в себя, рассказал Денис Михнев. - Я попытался сопротивляться, но они стали меня избивать и душить. Тогда уже вмешались полицейские КЧР. После этого несколько нападавших подошли ко мне и извинились. Сейчас я снова работаю на участке, но уже с опаской поглядываю на окружающих. Такого, конечно, быть не должно, это просто шок, что подобное происходит в день выборов президента страны на официальном участке.

По каждому из нарушений будет проведено расследование, жалобы будут отправлены в силовые структуры Карачаево-Черкесии.