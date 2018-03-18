Массовые факты агрессивного давления на наблюдателей зафиксированы в Малокарачаевском  районе КЧР

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Представителей партий выталкивают из помещений для голосования.

Утром в воскресенье, 18 марта, в Карачаево-Черкесии в штатном режиме открылся 251 избирательный участок. Сообщения о нарушениях почти сразу же стали поступать на горячую линию от представителей различных партий из Малокарачаевского района.

По словам наблюдателей, их выталкивают из помещений, запугивают, требуют уйти по-хорошему. Кроме того, источники знакомые с ситуацией утверждают, что для давления на доверенных лиц привлекли спортсменов и подозрительные криминальные элементы.

Давление оказывается на наблюдателей от всех 8 кандидатов в президенты. На некоторых УИК все места заняли «нужные люди», а представителям партий сказали, что все занято.