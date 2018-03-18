Селфи-галка: голосующих обязали фотографироваться с бюллетенями

Фото из открытых источников

Несколько человек были замечены за тем, что снимают себя на фоне избирательных урн с документом в руках.

Необычное действо привлекло внимание наблюдателей на участке №49 в 12-й школе Черкесска по ул. Полевая, 41. Сразу несколько человек подряд сделали селфи с бюллетенями в руках или просили знакомых сфотографировать их рядом с избирательными урнами. Люди старательно позировали, снимали крупным планом документ, чтобы было видно, напротив какой фамилии поставлена галочка.

Как стало известно наблюдателям, некоторых сотрудников бюджетной сферы Карачаево-Черкесской республики обязали это сделать, иначе грозились санкциями – штрафами и даже увольнениями. На форумах и в чатах народ даже делился советами, как обойти незаконное требование. Например, захватить с собой тонкую черную нитку и, соорудив из нее галочку, сделать фото. И только после этого ручкой оставить метку в нужной графе.

По поводу данного инцидента будет проводиться разбирательства, все необходимые документы и видеодоказательства уже отправлены правоохранителям КЧР.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. За пост сражаются 8 кандидатов. На участках в Карачаево-Черкесии зафиксированы массовые нарушения, в том числе вбросы и угрозы.