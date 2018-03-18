Воскресенье 18 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Наблюдатель из Карачаево-Черкесии: "Меня запугивали изнасилованием!"

Наблюдатель из Карачаево-Черкесии: "Меня запугивали изнасилованием!"

Воскресенье, 18 Марта 2018 10:48
Наблюдатель из Карачаево-Черкесии: &quot;Меня запугивали изнасилованием!&quot; Фото из открытых источников

Девушка вызвала полицию, однако силовики встали на сторону нарушителей закона.

 

Голосование за президента РФ стартовало в Карачаево-Черкесии всего три часа назад, а нарушений там уже столько, что разбирательств хватит на год. Одно из самых вопиющих произошло на участке №130 в хуторе Хурзук Карачаевского района.

 

- Когда я пришла туда в качестве наблюдателя, меня и еще двоих человек попросту отказались пускать внутрь, - рассказала фотограф Екатерина. - Агрессивно настроенные мужчины кричали, что "пустят по кругу", если я не успокоюсь. Размахивали руками, отпихивали меня от дверей. Я всякое повидала, работала во время различных ЧП, но такого со мной еще не случалось. Я реально испугалась за свою жизнь, вызвала полицию. И что вы думаете? Приехали силовики Карачаево-Черкесской республики и сказали, что мне не стоит лезть куда не следует. На доводы о том, что я по закону исполняю обязанности наблюдателя, они лишь рассмеялись.

 

Сейчас девушка отправила жалобы во всевозможные инстанции КЧР и надеется, что нарушителей законодательства РФ накажут. Уголовный кодекс России предусматривает за воспрепятствование подобной деятельности наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Яндекс.Дзен

Ванько Ольга Опубликовано в Политика   Теги Новости

Главное за сутки
Выборы президента России стартовали Выборы президента России стартовали В России начались выборы президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 08.00 по местному времени 18 марта. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа смогут проголосовать до 20.00…
Запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты - Лукашевич Запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты - Лукашевич Блокирование российских загранучреждений на Украине и недопущение граждан России к участию в выборах президента России нарушает ряд основных международных актов. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель России при ОБСЕ…
Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ответные меры России, принятые после решения Британии выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, нанесут…

Читайте также
Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
"Крымский вопрос" - кого конкретно Путин назвал сумасшедшими? "Крымский вопрос" - кого конкретно Путин назвал сумасшедшими? В фильме «Путин», автором которого является российский телеведущий и журналист Андрей Кондрашов, Президент России дает окончательный и предельно конкретный ответ на вопрос: "При каких обстоятельствах Крым мог бы вернуться в…
Против "Северного потока-2" начат новый "крестовый поход" Против "Северного потока-2" начат новый "крестовый поход" США и их сателлиты, похоже, с новыми силами начинают очередную кампанию по противостоянию строительству газопровода "Северный поток-2". На сей раз в авангарде атаки идут "прибалтийские тигры". Естественно, при наличии в…
Сорос: До банкротства России осталось 3 недели Сорос: До банкротства России осталось 3 недели Именно такую нелепую мысль выразил одиозный финансист из США Джордж Сорос в своей публикации в уважаемой, казалось бы, британской газете Guardian. По мнению американского олигарха, в 2017 году в России…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Внучок, что ты делаешь? 

- В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймёшь. 

- Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях - это я!

Еще »
  • Был с утра на пункте голосований. Все достостойно. Не каких истеричек не заметил.
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Почему важно лечить болезни до конца Почему важно лечить болезни до конца
С приходом холодов люди часто подвергаются переохлаждениям, ослабляющим организм. А так как в этот период наблюдается высокая активность вирусов, в таком состоянии есть вероятность столкнуться с их воздействием. Они вызывают респираторные заболевания – воспалительные явления в горле, носе и органах. Большинство людей легкомысленно относятся к…
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года
Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года. Абузаров Ринат родился 24 апреля…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.