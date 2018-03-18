Наблюдатель из Карачаево-Черкесии: "Меня запугивали изнасилованием!"

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Девушка вызвала полицию, однако силовики встали на сторону нарушителей закона.

Голосование за президента РФ стартовало в Карачаево-Черкесии всего три часа назад, а нарушений там уже столько, что разбирательств хватит на год. Одно из самых вопиющих произошло на участке №130 в хуторе Хурзук Карачаевского района.

- Когда я пришла туда в качестве наблюдателя, меня и еще двоих человек попросту отказались пускать внутрь, - рассказала фотограф Екатерина. - Агрессивно настроенные мужчины кричали, что "пустят по кругу", если я не успокоюсь. Размахивали руками, отпихивали меня от дверей. Я всякое повидала, работала во время различных ЧП, но такого со мной еще не случалось. Я реально испугалась за свою жизнь, вызвала полицию. И что вы думаете? Приехали силовики Карачаево-Черкесской республики и сказали, что мне не стоит лезть куда не следует. На доводы о том, что я по закону исполняю обязанности наблюдателя, они лишь рассмеялись.

Сейчас девушка отправила жалобы во всевозможные инстанции КЧР и надеется, что нарушителей законодательства РФ накажут. Уголовный кодекс России предусматривает за воспрепятствование подобной деятельности наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.