Голосовать за трибунами предлагают горожанам на одном из участков в Черкесске

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Если места не хватает, жители заходят за шторку

На участке №3 вместо кабинок избиратели отдают свой голос за трибунами. Наблюдатели в Карачаево-Черкесской республике заподозрили нарушение прав горожан. Дело в том, что может быть нарушена тайна голосования.

- Если мест за трибунами нет, то жителям предлагают просто зайти за ширму, - отмечают очевидцы. По словам наблюдателей в КЧР, бортики у трибун невысокие. Получается, что голосующие могут запросто посмотреть, напротив какой фамилии ставят галочку другие горожане.

Трибуны установлены на расстоянии метра друг от друга. Кроме того, на улице Международной есть ширма. За занавеской проголосовать можно в полном одиночестве, но там собралась целая очередь из желающих. Именно поэтому, чтобы не ждать долго, жители Карачаево-Черкесии вынуждены отдавать свой голос за трибуной.