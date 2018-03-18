Потасовка и массовый вброс бюллетеней произошли на избирательном участке КЧР

Фото из открытых источников

Первый вброс бюллетеней зафиксировали наблюдатели на выборах президента РФ в КЧР. Скандал с потасовкой произошел на участке № 62 в городе Карачаевск.

- В течение десяти минут произошло два вброса, - прокомментировал один из наблюдателей. - Члены избиркома применили физическое воздействие, когда мы попытались воспрепятствовать вбросу бюллетеней.

В связи с крупным нарушением на место вызвали правоохранителей. Напомним, полицию ранее уже вызвали и на участок № 8 в городе Черкесск, где из сейфа пропали бюллетени для голосования. Напомним, выборы в Карачаево-Черкесской Республике стартовали в 8 часов утра по местному времени.