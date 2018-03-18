Выборы-2018: в Черкесске на избирательном участке из сейфа пропали бюллетени

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Очередное нарушение на выборах президента РФ зафиксировали в Карачаево-Черкесской республике.

На избирательном участке №8, который находится на улице Крупской в городе Черкесске во время обязательной процедуры вскрытия сейфа случилось ЧП. Участок уже открылся, когда вдруг выяснилось, что бюллетеней на нем нет.

- Избирательные листы до открытия участка должны были находиться в сейфе, однако, когда его открыли, документов на месте не оказалось, - сообщили наблюдатели.

Куда делись бюллетени, никто объяснить не смог. Теперь в случившемся предстоит разобраться полицейским, которых уже вызвали на участок.

Из-за пропажи бюллетеней участок закрыли. Желающие проголосовать горожане не смогли этого сделать.