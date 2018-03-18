Наблюдателю не разрешили ходить по залу и обвиняют в попытке срыва выборов в КЧР

Выборы президента России в Карачаево-Черкесской республике начались со скандальных инцидентов. Так, на участке № 8 председатель ЦИК обвинила наблюдателя одной из партий в том, что он хочет сорвать выборы.
Мужчина просто встал со своего места. И на него уже попытались составить акт. После этого из помещений пропали избирательные бюллетени.
В это время на участке № 50 наблюдателей не пустили в помещение для голосования. Такая же ситуация сложилась и в ауле Кубина. От представителей партии потребовали удостоверения ЦИК.
Нужно отметить, что у всех наблюдателей есть направления. Но, зачастую, председатели избирательных комиссий игнорируют такие документы. Начинают придираться к отсутствию печатей там, где их быть не должно.
Нарушения фиксируются на различных участках. Так, на 27 наблюдателям запрещают фотографировать.
Во всех случаях разбираются юристы.
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